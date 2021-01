César Acuña jura que le pedirán perdón

Compartir Facebook

Y habló. El candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció luego de conocer que su postulación fue excluida, así como el resto de su plancha, por no haber incluido información de un inmueble en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

“La decisión del JEE de Lima Centro que ha determinado mi exclusión es totalmente arbitraria e injusta. Estoy seguro de que la máxima instancia de la justicia electoral va reivindicar mi candidatura… Apelaremos y esperamos que se disculpen con el pueblo”, escribió, tras indicar que apelarán al Jurado Nacional de Elecciones.

En el documento que publicó su partido, se califica como un error “arbitrario e injusto” que el JEE Lima Centro lo haya excluido y, en consecuencia, al resto de su plancha presidencial: la congresista Carmen Omonte y el exlegislador Luis Iberico como primera y segundo vicepresidentes.

El JEE resolvió excluir a César Acuña tras detectar que en su declaración jurada de hoja de vida no incluyó información de un inmueble de su propiedad ubicado en La Molina y que, según el intento de subsanación que hizo el personero legal de APP, no podía ser incluido como una nota marginal por tratarse de una omisión de fondo y no de forma.

el dato

Acuña dijo que “la propiedad está en trámite para registrar, pero como no estaba registrada no la puse en la declaración del 22 de diciembre. Tenemos dos días para apelar y demostrar que se equivocaron”.

