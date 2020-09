César Cárcamo: “Voluntarios tendrían menor riesgo de morir”

Compartir Facebook

Tras ya haber pasado la I y II etapa de pruebas, se abrieron las inscripciones para el voluntariado de personas que quieran someterse la III fase de prueba.

“No hay mayor riesgo de morir. Podría haber menos riesgo de morir. (…) En el momento en el que comienza el estudio ya me están protegiendo de muerte contra el coronavirus. Si me tocó el grupo placebo, los que no reciben la vacuna activa sino la otra droga, y la vacuna resulta ser efectiva, al grupo de control lo van a vacunar al final del estudio”, aseveró Cárcamo.

Asimismo, comentó también que estas pruebas ya han sido probadas anteriormente en un grupo grande de personas, asegurando así que el riesgo a muerte es menor.

Estas vacunas se han probado antes en un grupo relativamente grande de personas. Hay medicamentos que se ha demostrado que son muy dañinos y se dejan de usar. Para probar que no causa la muerte se hacen ensayos en animales y luego de demostrar que es seguro se comienza a probar en un grupo relativo de humanos y luego en un grupo grande de personas”, agregó.

Para concluir, hizo un llamado a la población para mantener la calma ante diversas especulaciones sobre la vacuna. Asegurando que, personas no van a morir al someterse a la prueba de la fase III.

También, Epidemiólogo, confirmo que jamás se aprovecharían de la voluntad de las personas que participan en este voluntariado.

Estas declaraciones surgieron a raíz de que personas pensaban que siendo participes de la fase III estarían totalmente protegidos ante el coronavirus.

Por último, concluyo diciendo que esta fase, será larga pero teniendo la finalidad de encontrar una vacuna a la brevedad posible.