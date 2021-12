El Artista del año: César Vega será reforzado por Daniela Darcourt para eliminar a Yahaira

Compartir Facebook

Este sábado 18 de diciembre se vivirá una candente final de ‘El Artista del año’ con grandes participantes como es César Vega, Yahaira Plasencia, Ruby Palomino y Estrella Torres.

En tanto, mediante la cuenta oficial de Instagram de la productora GV de Gisela Valcárcel anuncian: “¡SE SIGUEN DEVELANDO LOS REFUERZOS DE LA GRAN FINAL DE EL ARTISTA DEL AÑO! La talentosa @danieladarcourtoficial volverá a pisar la pista de @elgranshowperu esta vez para reforzar a @cesarvegaperu ¡qué tal dupla! Vive intensamente este desenlace de temporada mañana a las 9:00 pm. Por @americatelevision”, se lee en el post.

“Me elijo por sobre todas las cosas”: Daniela Darcourt sorprende con sexy foto

La salsera Daniela Darcourt sorprendió a propios y extraños con espectacular sexy fotografía en sus redes sociales, sobre todo por el potente mensaje que acompañó dicha publicación.

“La mujer en la que me estoy convirtiendo y me viene costando mucho… personas, relaciones, espacios, momentos y cosas materiales. Pero me elijo, me elijo por sobre todas las cosas…”, escribió la intérprete de ‘Señor mentira’.

En la misma publicación de Instagram, Daniela Darcourt precisó: “definitivamente no hay nada más hermoso que una mujer que brilla desde la profundidad de sus penas”.

