“Chabelita” cuenta que regresan “Reinas del Show” sin bailarines

Después de días de tensión, tras los contagios de Covid-19 dentro de su equipo de producción, este sábado retorna la competencia de “Reinas del show 2” con una nueva modalidad. Isabel Acevedo promete lucirse esta noche en el versus de sexy dance que tendrá con Gabriela Herrera y de su imitación a Thalía.

“Es una gala distinta, no hay cargadas para evitar cualquier contacto con el bailarín. Ya no podemos lucirnos con las cargadas en la coreografía y en este versus solo seremos Gabriela y yo, sin bailarines. Si esos son los protocolos para mantenernos sanos, así tenemos que continuar”, refirió “Chabelita”.

–Es una gala de caracterización y tú serás Thalía, ¿qué opinas de ella?

Tengo que interpretar a Thalía y yo soy su hincha… Es una mujer muy sensual al bailar, además, canta, actúa, es súper completa. La verdad, tengo la valla alta.

–En redes comentan que Christian Domínguez no te deja brillar, ¿qué opinas?

Eso no es verdad. Como lo dije en un momento, él no me enseñó a bailar, todos los programas en los que he participado ha sido por mi talento, siempre me han convocado a concursos de baile y ahora estoy en Reinas del show. Todo, por mi talento.

«Todo va a estar bien», Gisela no confirma el regreso de Reinas del Show

Tras el contagio de Melissa Paredes, su bailarín y personal de producción con el virus, Gisela no ha confirmado el retorno del programa de baile pues como se recuerda el sábado pasado emitieron la repetición de un programa pasado.

A través de sus redes sociales la ‘Señito’ no confirmó el regreso de Reinas del Show pero agradeció a todos los seguidores que están al tanto de las noticias sobre el programa que sábado tras sábado sorprenden en cada gala.

Muy fiel a su estilo y pegada a la palabra del Señor Gisela compartió un mensaje a todos sus fans y dejó en evidencia que tendría buenas noticias.

«Todo va estar bien, todo va estar bien, el mundo en sus manos está, tu mundo en su mano está, el creador del mundo», fue parte del importante mensaje que compartió con sus fieles seguidores.

Ante este mensaje sus fans se emocionaron por el pronto retorno del programa pues hasta el momento el productor Armando Tafur el que aseguró que estarían próximos a volver, aunque no dijo fecha.

Es por ello que Gisela Valcárcel ha evidenciado estar muy positiva vía sus historias de Instagram, y anunció un nuevo post. «Jueves. ¡Vamos con ánimo!», añadió.