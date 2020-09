Compartir Facebook

La bailarina Isabel Acevedo contó que está a punto de cumplir un año soltera, luego de enterarse que pasó a la lista de las ‘adornadas’ por su ex Christian Domínguez, quien ahora con la misma cantaleta de siempre se luce enamorado de la cumbiambera Pamela Franco.

Pese a este mal momento, la popular ‘Chabelita’ no le cierra las puertas al amor y esta vez espera enamorarse de un hombre con valores y amoroso. Incluso, mostró su deseo de casarse más adelante.

“En octubre cumplo un año de soltera y estoy disfrutando de mí y de mis tiempos, trabajando, porque para trabajar bien tienes que tener tiempo. Estoy disfrutando mi soltería, conociéndome, disfrutando a mi familia”, comentó la joven que este domingo estará con su madre enfrentando a Miguelito y Carlos ‘Tomate’ Barraza en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

“El hombre que me conquiste tiene que ser un hombre con valores, trabajador, amoroso, y que en la relación sepa comunicarse y ceder, esto último es muy importante. El casarme nunca me ha desesperado, pero sí me gustaría, como también me encantaría ser mamá, tener dos o tres hijos, pero no he encontrado a la persona ideal o que yo sienta, ‘con él sí’”, refirió Acevedo que destacó que ahora le va muy bien en su negocio de peluquería.

