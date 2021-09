‘Chabelita’ ‘echa flores’ a Vania Bludau en ‘Reinas del show’: “Las dos somos una reinas”

Compartir Facebook

¡La elogia! Isabel Acevedo aclaró que no tiene ningún problema con la modelo Vania Bludau y destacó su buen desempeño en la pista de baile.

¡Volvió! La ‘Chabelita’ llegó al reality de baile de la ‘Señito’ y aclaró que no tienen ningún problema con la pareja de Mario Irivarren. Pese a que Gisela creó mucha polémica en el programa en vivo como las dos ex del cumbiambero.

A lo que Isabel aclaró que no tienen problemas con la ex chica reality: “Yo no tengo ningún problema con nadie. A él le deseo lo mejor, en su etapa con su familia, a todas las personas que lo rodean. Yo no tengo ningún problema con nadie”, aseguró.

Aprovechó en elogiar el baile de Vania y destacó su gran desempeño: “Las dos somos unas reinas todos somos reinas acá. Así que normal, son cosas del pasado”, concluyó.

MELISSA CASI SE DESMAYA

La primera gala de ‘Reinas del show 2’ estuvo llena de sorpresas. Una de las concursantes resultó ser Melissa Paredes, y ella sorprendió al jurado con un baile al ritmo de samba, que se llevó todos los aplausos.

Sin embargo, la preocupación llegó al final de la presentación cuando Melissa se quedó sin aire y casi se desmaya por la exigencia de su baile. Y es que la conductora de televisión tuvo que coger la mano de su bailarín porque si la soltaba, muy probablemente hubiera terminado en el piso de la pista de baile.

Melissa tuvo que ser auxiliada por su mamá, que al verla mareada se acercó rápidamente para alcanzarle una botella de agua. La producción también tuvo una reacción rápida y le llevaron una silla a Melissa, e incluso los paramédicos se acercaron a certificar que se encontraba en buen estado de salud.

Afortunadamente, no pasó a mayores, y Melissa se pudo recuperar por completo. Incluso la misma Gisela, se acercó también a donde estaba la conductora de ‘América Hoy’ para cerciorarse que efectivamente ya estaba recuperada.

