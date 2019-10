‘Chabelita’ entierra a “Olluquito” en Cancún

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina Isabel Acevedo se lució disfrutando del sol y las playas de Cancún en México. Al parecer, ‘Chabelita’ no quiere saber nada de su ex, el cumbiambero Christian Domínguez, por ello viajó a despejarse. Aunque algunos dicen que la bailarina fue a tomarse un tiempo para decidir si devuelve o no los dos autos que su ex compró a su nombre tras confirmarse nuevamente su infidelidad.

La ojiverde compartió una foto donde posa en un sexy bikini. “Disfrutando de Cancún”, posteó la Acevedo como leyenda de una instantánea, que ya tiene más de 25 mil likes. Isabel también colgó varios videos de su estadía en Cancún. “Hora de relajarme”, escribió debajo de la imagen donde sale mostrando su ‘retaguardia’.