‘Chabelita’ quiere un duelo de baile con Diana Sánchez en ‘Reinas del Show’

¡Quiere un versus! Isabel Acevedo asegura que se llevará la ansiada copa y que quiere retar a la ex chica reality a una batalla de baile.

La bailarina indicó que se viene preparando cada vez en más para sorprender a los jurados con una salsa: “Me siento cómoda con el género, es un género que he bailado desde los 15 años. Pero justo por ser uno de mis favoritos, soy más estricta y rigurosa, pues trato de hacerlo lo más perfecto posible”.

Además acepta con gusto el reto de Diana Sánchez y aseguró que no tiene ningún problema en un versus de baile: “Me encanta, yo también quiero un versus con Diana. Vamos a darle con todo. Y no quiero nada de salsa, nada de bachata, nada de géneros latinos, quiero algo diferente, algo que no domine, algo que a las dos nos cueste”, expresó.

Mencionó que hasta el momento Diana no le ha sorprendido en la pista de baile: “Hasta ahora no he visto en Diana algo diferente, no me sorprende. Diana es limpia y correcta en el baile, eso es lo que me gusta de ella, pero hasta ahora no le he visto un paso o cargada que me haga decir “wow””, concluyó.

DIANA RETA A ISABEL

La exchica reality Diana Sánchez promete lucirse este sábado en la pista de baile de “Reinas del show 2” y afirma que toma con tranquilidad el versus que tendrá con Lady Guillén y Yolanda Medina. Todo lo contrario, no dudó en retar a la bailarina Isabel Acevedo.

“Voy con todo este sábado, quiero volver a sorprender al jurado y al público. Aunque Lady y Yolanda bailan lindo, yo quisiera tener un versus con Isabel (Acevedo), me gusta su técnica, o, también, con Brenda (Carvalho)”, refirió Sánchez.

