‘Chabelita’ recibe sorpresa de amor de su pareja Rodney Rodríguez en vivo

Isabel Acevedo o simplemente ‘Chabelita’ llegó al set de ‘En boca de todos’ para celebrar su primer millón de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, en el mismo espacio, los conductores no pudieron dejar de preguntarle por su corazoncito.

“Somos enamorados desde el 19 de febrero… En realidad, me lo pidió de una manera muy linda. Fue cuando me llevó una mañana el desayuno y me dio como cinco cartitas bien bonitas, y la última era la que me preguntaba si quería estar con él”, comenzó diciendo.

La bailarina reveló entre risas que se encuentra feliz, y aunque evitó exponer más, no pudo contra los presentadores del programa. “Es muy gracioso. Sus amigos le han hecho bullying, le han metido presión, porque el día que yo vine acá (EBT), yo dije que ambos solo éramos amigos, y ya pues, por eso me dijo”, acotó.

En un determinado momento, los conductores lanzaron un video sorpresa para ‘Chabelita’ de una persona muy especial, por lo que la exganadora de ‘Reinas del show’ quedó en shock. “Hola amor, cómo estás… Te quería felicitar por tu primer millón. Sabes que te quiero mucho, te extraño, nos vemos pronto, un beso”, dijo el empresario.

“No te puedo creer… Mi bebé tan bello, necesito saber, me ha agarrado de sorpresa… A él no le gusta, se pone nervioso, nunca ha salido en televisión… Yo sé que él está full, está chambeando, sabe que lo quiero muchísimo, ya sabe que pronto nos vamos a ver”, dijo la ‘Chabelita’ visiblemente conmovida.

‘Chabelita’ revela que rompió en llanto con la renuncia de Diana Sánchez a ‘Reinas del Show’

Isabel Acevedo se puso triste luego de que su compañera renunciara en vivo a “Reinas del Show”, incluso rompió en llanto con la noticia.

“Lo de Diana que fue súper fuerte, yo también me puse a llorar porque Diana es mi amiga y me dio mucha pena, debe estar pasando por problemas porque nadie sabe la vida de nadie, pero pucha lo lamento muchísimo”, indicó.

