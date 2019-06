La ‘Chama’ Alexandra Méndez llama “fingida” a Romina Lozano

Tras el fin de la fugaz relación entre Nicola Porcella y Romina Lozano, la ‘Chama’ Alexandra Méndez, no se quedó callada y minimizó el romance del par de tortolitos. “Ah sí, yo no sé. No sé si estuvieron juntos o no, nunca nadie me dijo eso, me enteré porque me lo dijeron en el programa, pero no sabía nada”, dijo la modelo al programa ‘Mujeres al mando’.

Además, señaló que nunca se enteró si realmente fueron novios. “Yo no sé si ellos tienen una relación, si la tuvieron, ni nada. Mucha gente dice que yo la odio, que la envidio, pero ella no existe en mi vida. A mi Nicola, las veces que yo he hablado con él, nunca me dijo que eran novios. ¿Por qué no me cae Romina? Porque no me gustan las personas fingidas”, acotó.