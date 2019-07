‘Chama’ roba 13 mil soles en su primer día trabajo

Giancarlo Andía

Una ciudadana venezolana identificada como Ana Bazán García de 21 años, se llevó la suma de 13 mil soles de la veterinaria en San Luis, el mismo día que inicio a trabajar en el local. El robo cometido por ‘La Chama’ fue grabado por varias cámaras de seguridad. Daniela Rodríguez Zelaya, dueña del local se encuentra muy afectada por lo ocurrido.

TRABAJADORA DE GUAIDÓ

El lunes, Ana Bazán contacta con su víctima vía Facebook. “Poco más y me suplica por el trabajo. Me dijo que fue jefe sectorial en la campaña de Juan Guaidó. Confié en ella porque tengo otro joven venezolano trabajando conmigo. Me conmovió su disque situación”, cuenta Rodríguez. La venezolana llega al local, ubicado en la cuadra 9 de la avenida San Luis el martes y de inmediato se pone a trabajar. “Se le veía tan amable. Ella vio todos mis movimientos, cuando guardaba el dinero de las ganancias”, añade la agraviada.

GRABADA POR LAS CÁMARAS

No pasaron ni ocho horas y aprovechando que su empleadora estaba en otro ambiente, ‘la Chama’ coge la llave del cajón donde se guardaba el dinero para llevarse la cuantiosa suma de dinero. No contenta con esto, la venezolana le roba los únicos 20 soles a otro trabajador venezolano. “La tuve cara a cara. Me habló de lo más normal. Aprovechó un minuto para coger su cartera e irse en un taxi plomo”, cuenta Rodríguez.

El dato

La ladrona tiene un tatuaje del símbolo ‘infinito’ en la muñeca derecha. Su ex empleadora pide a la Policía que la capture pronto.