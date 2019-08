“Chamitas” víctimas de xenofobia y acoso sexual

Según estudio elaborado el Centro de Atención Psicosocial (CAPS), el 100 % de mujeres venezolanas, que se encuentran en nuestro país, han sido víctimas de algún tipo de violencia, tanto física, psicológica, verbal, acoso sexual, acoso sexual callejero y xenofobia.

Crear conciencia

Dicho informe que forma parte del proyecto “Integrando Horizontes”, señala que la mayoría de víctimas, viven en los distritos de San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Independencia, así como en las ciudades de Tumbes y Zarumilla. Dicha iniciativa, liderada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), tiene como objetivo crear conciencia sobre la violencia de género y los derechos de las mujeres peruanas y venezolanas.

Explotación laboral

Con respecto a la violencia en el trabajo, la investigación ha detectado que existe explotación laboral a mujeres venezolanas, ya que trabajan jornadas largas por salarios menores a los que les pagan a las mujeres peruanas, generando fracturas en la relación entre ambos grupos por el trato diferenciado. “Muchas veces también son blanco de ataques y malos tratos de parte de las mujeres peruanas que las acusan de ocupar los espacios laborales que les pertenecen.

Acoso y forma de vestir

Por otro lado, el acoso sexual del que son víctimas por parte de empleadores o compañeros de trabajo, generan que no lo denuncien y tengan que lidiar con el temor de perder sus puestos laborales porque no cuentan con un contrato formal que las ampare”, explica Jacquely Fontela, presidenta ejecutiva del CAPS. Por su parte, Marina Navarro, de Amnistía Internacional en Perú, señaló que las mujeres venezolanas son víctimas de discriminación que tienen que ver más con la xenofobia, y eso es lo que marca la diferencia de lo que sufren las mujeres peruanas. “A las mujeres migrantes se las sexualiza por su forma de vestir o por comportarse, es decir, están basadas en estereotipos que no tienen base. La xenofobia no tiene nacionalidad”, comentó.

El dato

La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), a través de su directora de proyectos, Giovanna Brazinni, informó que están trabajando, para crear conciencia sobre la situación de los migrantes venezolanos con el fin de disminuir la xenofobia en todo el Perú