‘Chamo’ que atropelló a fiscalizadora: «Por miedo me fui»

Poco después de conocerse la identidad del chofer venezolano que atropelló a la fiscalizadora de ATU y que fue posteriormente liberado, hoy se conoció su testimonio a las autoridades en el que manifestó haber sentido miedo y por eso huyó.

Como se recuerda, el sujeto fue el responsable de haber arrollado a una trabajadora de fiscalización del municipio de El Agustino el pasado 9 de enero y quien intentó justificarse aludiendo que no tenía la intención de atropellar a la joven de 25 años.

“Había dos oficiales del ATU que me estaban interviniendo, los cuales me pidieron documentos, como no tenía licencia de conducir ni documentación legal en el Perú, me asusté. No sabía qué hacer. Se abrió un camino y las personas que estaban alrededor me indicaron que me fuera. Por miedo, me fui», indicó José Alberto Bermúdez Gonzales (21) a la PNP.

«Seguí avanzando hasta que la camioneta del serenazgo intentó envestirme varias veces. Yo no estaba consciente de lo que estaba pasando, hasta que me di cuenta de la magnitud del problema. Reaccioné y decidí pararme en el centro, abrí la puerta y levanté las manos, y dije: ‘voy a colaborar, tengo miedo’», agregó poco después.

Como se recuerda, el joven fue liberado de buenas a primeras, pero nuevamente la justicia ha pedido su captura para seguir con las investigaciones correspondientes.

Narró, además, que solo ganaba entre 50 y 100 soles diarios.

