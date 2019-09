“Chamos” amenazan a Carlos Álvarez después de publicar video en redes

Foto Carlos Guerrero

El actor cómico Carlos Álvarez contó que está recibiendo amenazas tras haber publicado un video en sus redes sociales expresando su molestia por los recientes casos de actos delictivos que han sido protagonizados por los venezolanos en el Perú.

“Yo estoy indignado, estoy muy molesto (por los malos venezolanos en el Perú) tan así que colgué una opinión en las redes sociales. Ahora estoy recibiendo amenazas, insultos de todo tipo, incluso, un sujeto venezolano me ha mandado fotos con una pistola. A mí las amenazas me tienen sin cuidado. Yo seguiré en esta cruzada, no haciendo política, sino opinando como un ciudadano más. Me duele que mi país esté así”, señaló Álvarez quien anunció nuevo horario para su programa ‘El Cartel de Humor’.

El espacio de imitaciones y personificaciones se mantendrá los días sábados pero esta vez a las 10 de la noche. Asimismo, el humorista hizo un llamado a las autoridades para desterrar a los extranjeros que se porten mal.

Reclama a las autoridades

“Hay venezolanos buenos, nadie lo niega, pero no podemos soportar algo así, esto del descuartizamiento ya fue suficiente. El pueblo tiene que organizarse. Nuestro llamado a las autoridades a que expulsen esta gente y que no dejen entrar más venezolanos delincuentes al Perú”, sostuvo el actor quien aclaró que no tiene una posición xenófoba.

Por otro lado, señaló que no le preocupa competir con Gisela Valcárcel ni Beto Ortiz. “No es competencia, porque nosotros somos una alternativa diferente. A ellos les deseo lo mejor. Confió en que poco a poco comencemos a ganar un público distinto. Hay programa para todos”.(J.Aspilcueta)