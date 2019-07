Chancan feo a plan ‘Pico y placa’

La confusión cundió ayer entre miles de conductores limeños tras el inicio de ‘Pico y placa’ la restricción vehicular impuesta por la municipalidad de Lima que consiste en que las unidades particulares cuyas placas de rodaje terminen en número par, incluido el cero, no circulen por determinadas vías en “horas pico” (de mayor tráfico) en ciertos días de la semana.

La zozobra y desinformación siguen en aumento, así como las críticas por aparentes vacíos en la aplicación de la medida. La regidora y presidenta de la Comisión de Transportes de la Municipalidad de Lima, Jheydi Quiroz, aseguró que el ‘Pico y placa” era necesario debido al incremento de la carga vehicular que generará el desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019. Agregó que el proyecto demandó estudios y debates que duraron un mes.

LOS PROBLEMAS

Otros aspectos controvertidos, aparte del reducido tiempo de análisis, se refieren a la fiscalización e imposición de sanciones. Quiroz no explicó si la PNP y la comuna capitalina tienen la capacidad necesaria para aplicar fotopapeletas en los ejes viales incluidos en la restricción y hacer efectivas las multas.

Martín Ojeda, integrante del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, opinó que la premura en aplicar la restricción refleja el desconocimiento de las autoridades de la realidad peruana. Puntualiza que a diferencia de ciudades como Bogotá y Medellín, Lima no tiene un sistema de transporte integrado y hay problemas diversos como la informalidad de los colectivos.

PLACAS PARES E IMPARES

Los lunes y miércoles no podrán ingresar a los ejes viales arriba señalados los vehículos particulares con placas de rodaje que terminen en 0, 2, 4, 6, y 8 entre las 6 a.m. y 10 a.m. y entre las 5 p.m. y las 9 p.m. Y los martes y jueves la misma medida regirá para las unidades cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9.

EL DATO

La prohibición rige en las siguientes dos semanas en los ejes viales conformados por la Panamericana Sur-Evitamiento- Panamericana Norte, Arequipa-Garcilaso de la Vega-Tacna y Javier Prado-La Marina.