‘Chato’ Hart se ‘echa flores’: “Me he enterado que estoy en la mira de Netflix”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Uyuyuy! El piloto sorprendió a todos con tremenda revelación, al parecer su actuación en ‘La Academia’ habría llamado la atención a ‘Netflix’.

¡Tranquilo! Mario Hart estuvo enlazado en el programa “En Boca de Todos” donde dejó en shock con tremendas revelaciones.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

Y es que según el chico reality, la más famosa plataforma de streaming, Netflix estaría interesado en el piloto gracias a su actuación en ‘La Academia’: “Me he enterado desde la semana pasada que estoy en la mira de ‘Netflix’”, aseguró.

USUARIOS TROLEAN A MARIO CUANDO ANUNCIA SU REGRESO A LOS ESCENARIOS

El chico reality Mario Hart utilizó sus redes sociales para contar feliz a sus seguidores el emotivo encuentro que tuvo con su público tras su vuelta a los escenarios.

“Qué lindo fue volver a los escenarios espero que nos empecemos a reactivar de a pocos. Seguimos preparando el tour ‘Sin Floro’. Pronto”, se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

En esa línea, usuarios de la misma red social no perdieron tiempo y le dieron su ‘chiquita’ al ‘Chato’ Hart. “Mario con todo respeto te digo que tu mejor momento en la música fue hace 4 años. Ya no insistas en esto que no es lo tuyo, no pases más papelones como el día que te calificaron con 13 sobre 20 y hasta facundo saco 18 sobre 20”.

“Las extraño mucho”: Mario Hart se rompe tras viaje de Korina y su hija a Miami

Mario Hart se mostró afectado luego de que su esposa Korina Rivaeneira y su hija Lara viajaran a Estados Unidos.

Según se pudo apreciar en redes sociales, la modelo venezolana enrumbó a los ‘Yunaites’ junto a su pequeña para reencontrarse con su mamá y hermana, a quienes no ve desde hace muchos años.

“Familia = felicidad = amor = paz”, escribió en la descripción de su post. En ese instante, el chico reality Mario Hart no dudó en comentar y expresarles su amor y cuánto las extraña. “Las amo y extraño mucho”, se lee en su comentario, mientras se entrena en Fronton.

Por otro lado, recordemos que la vez que Korina Rivadeneira reveló que estuvo a punto de terminar con Mario Hart por celos. Según comentó, al inicio de la relación no fue nada fácil por el pasado del ‘Chato’ y ella se mostraba muy desconfiada al punto de revisar su teléfono celular.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin