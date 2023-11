‘Checho’ Ibarra arremete contra Renato Tapia: «¿No te interesa la tabla? Tienes un país detrás tuyo»

Perú, inmerso en una racha de derrotas, vivió un nuevo episodio de controversia tras caer 2-0 ante Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Pero la tormenta no se quedó en el campo, ¡sino que se trasladó a las declaraciones de Renato Tapia y la furiosa respuesta de ‘Checho’ Ibarra!

¿Qué le dijo ‘Checho’ Ibarra a Renato Tapia?

En un giro sorprendente, el mediocampista Renato Tapia soltó una sorprendentes declaraciones post-partido: «No me interesa la tabla, veo el rendimiento del equipo, eso vale más que cualquier cosa». ¡Boom! Sus palabras resonaron fuerte y levantaron más de una ceja, especialmente entre los hinchas que esperaban una autocrítica.

Pero el verdadero terremoto vino con la respuesta de ‘Checho’ Ibarra, exfutbolista y ahora conductor de Latina TV. ¡Fuego en sus palabras! «¿Un jugador de la selección no le interesa y no ve la tabla? ¿Qué está pasando, loco? ¿Qué pasa con los jugadores de ahora? Tú tienes que vivir, es tu trabajo, tienes que ser profesional».

Ibarra no se detuvo ahí y elevó aún más la temperatura: «¿No te interesa mirar la tabla de posiciones? Estás último, te tiene que dar vergüenza decir esas cosas. ¿Dónde está el profesional que siempre saltó por la selección? La tabla la tienes que mirar siempre, tienes que ser más profesional, más dedicado, no solamente estás jugando tú, sino que tienes un país detrás tuyo que confía en ti».

‘Checho’ habla sin filtros sobre la Selección Peruana

El exdelantero, conocido como ‘Goleador Prehistórico’, se desahogó sin filtros: «Es preocupante lo que está pasando. Cinco partidos sin hacer un gol, sin tener llegada, perder todos los partidos, son la peor selección, estamos últimos. Tenemos siete goles en contra y ninguno a favor, hasta Bolivia tiene cuatro goles».

¡Impactante! Ibarra, desafiante, concluyó su crítica con un desafío directo a Tapia: «¿Cómo vas a decir que no te interesa y que no miras la tabla? Por favor, Renato, vamos, eso no sirve. El martes, si no le ganan a Venezuela, quiero verte, a ver si miras la tabla el martes. Ya dejen los jugadores de decir esas cosas, métanse en la selección, vayan y ganen, saquen resultados, es preocupante lo que está pasando».

Las palabras incendiarias de ‘Checho’ Ibarra han dejado a los fanáticos con la boca abierta. ¿Cómo responderá Renato Tapia? El próximo enfrentamiento contra Venezuela se presenta como una prueba crucial. ¡Estaremos al tanto de este enfrentamiento fuera de la cancha mientras Perú busca enderezar el rumbo en estas Eliminatorias al Mundial 2026!