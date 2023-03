Chef niega versión de Ethel: “Usted no me dio dinero para cocinar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡La dejó mal parada! En la última edición de su programa, Magaly dejó al descubierto a Ethel Pozo. La rubia conductora fue captada asegurando que “hemos traído mucha comida para los vecinos de Comas”. Estas palabras hicieron que la “Urraca” la criticara duramente, ya que en redes sociales el “chef del pueblo” había indicado que se encontró con Brunella y Ethel en Comas.

También puedes leer: Magaly critica a Alejandra Baigorria por ayuda en Chaclacayo: “El alcalde es tu papá”

Al respecto, el denominado “chef solidario” desmintió lo dicho por Ethel Pozo. El cocinero advirtió que no recibió un solo sol de manos de la conductora de “América Hoy” y mucho menos del programa en mención.

“Señora, Ethel, usted a mí no me dio dinero para cocinar, para preparar la carapulcra. Nadie de la producción de “América Hoy” nos dio dinero. Tengo pruebas que le puedo mostrar que certifican que no dieron ayuda”, dijo el chef.

“Se les cayó el teatro, es que eso vende amigos, ustedes cuando vean a un artista apoyando a gente que está en desgracia detrás de ese apoyo hay un equipo, pero los que salen jactándose, diciendo que ellos llevaron la ayuda es mentira”, agregó muy molesto.

Mira aquí:

Magaly no le cree a Ethel Pozo: “No te robes las ideas de los demás”

¡No le cree nada! Durante la emisión de su programa, Magaly Medina respondió a Ethel Pozo, quien en la mañana había intentado justificarse por la ayuda llevada a damnificados de Comas. Diversos usuarios en redes y la propia “Urraca” criticaron duramente a la conductora de “América Hoy” por “apropiarse” de ayuda que no era de ella.

“No se hace protagonismo, apropiándose de la generosidad de otras personas, porque tú ese bonito no lo compraste, ni la cebolla, eso lo compró ese cocinero que de seguro se madrugó para llevar esa ayuda”, mencionó Magaly.

“Lo importante es que no te robes las ideas de otros. Lo importante es que no te subas al coche de personas generosas que si se metieron una mano al bolsillo”, agregó Medina visiblemente molesta.

Magaly continuó expresando su rechazo ante la postura de Ethel Pozo. Para la conductora de “Magaly Tv, La Firme”, Ethel es “digna hija de su madre”.

“Ellas por el show se pusieron a servir la comida como si ellas y el ‘Chef del pueblo’ hubieran ido juntos (…) No hay que apropiarse de la caridad ajena. Las redes sociales bien criticadas están y se lo merecen por alaracosas», indicó Magaly.