Chemo del Solar habló sobre la cruda realidad de los jóvenes futbolistas peruanos: «No se han desarrollado como corresponde»

José Guillermo del Solar, quien actualmente dirige al equipo sub-23 de la selección peruana, reveló el martes 5 de diciembre la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos internacionales que servirán como preparación para el Preolímpico 2024. Durante la rueda de prensa, ‘Chemo’ compartió una reflexión significativa sobre el fútbol juvenil, basada en sus experiencias durante el Sudamericano Sub-17. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Duras palabras de Chemo del Solar

Durante una conferencia de prensa, el dirigente del equipo sub-23 de la selección peruana, José Guillermo del Solar, compartió duros comentarios sobre el fútbol juvenil peruano. El entrenador peruano compartió que asistió al Sudamericano Sub-17 celebrado en Ecuador. Antes del enfrentamiento entre la selección peruana y la paraguaya, ‘Chemo’ del Solar quedó impactado por la marcada diferencia física entre los futbolistas paraguayos y nuestros representantes.

«Yo veía a los paraguayos y tenían unos cuádriceps los compadres, todos marcados y fuertes los chiquillos de 16 y 17 años. Yo los veía y decía que estos no tenían 17 años ni hablar. Veía a los nuestros y todos flaquitos», señaló el entrenador Chemo del Solar ante la sorpresa de los presentes en la conferencia.

Visitó todas las regiones del Perú buscando jugadores

De igual forma, el entrenador peruano contó que visitó diferentes regiones del país en busca de jugadores promesa que pueda instruir y tener una carrera futbolística de éxito. En ese sentido, reveló la edad idea que deben tener los jóvenes futbolistas, desde su perspectiva. Además, enfatizó los jugadores de 17 o 18 años no han tenido un adecuado desarrollo en el fútbol.

«Yo me he viajado por todo el Perú a buscar chiquillos de 15, 14, 13 y 12 años y algunos me podrán preguntar ‘Oye Chemo y por qué no has ido a buscar chiquillos de 17 años o 18 años’ porque yo les digo y les contesto ‘porque yo no quiero perder el tiempo», contó inicialmente Chemo del Solar durante la conferencia de prensa.

«Porque el chiquito que tiene 17 o 18 años en estos momentos no ha entrenado bien entre los 13, 14, 15 y 16 años y ese chico no se ha desarrollado como corresponde. A lo mejor podrá competir acá en la Liga 2 o en la Liga 1. Pero cuando se van a jugar allá a los sudamericanos, no compiten», añadió.