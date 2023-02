Chemo del Solar presenta su plan de trabajo para divisiones menores

Compartir Facebook

¡Nueva era en la “bicolor”! José “Chemo” del Solar fue presentado, en conferencia de prensa, de manera oficial como nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM). Junto a él, fue presentado Pablo Zegarra, quien será el entrenador de la selección peruana sub17 y Jhonny Vegas. El ex portero será el preparador de arqueros de todas las divisiones menores en la selección.

En la conferencia de prensa, Chemo hizo una crítica al proceso futbolístico que se ha llevado a cabo en menores. Por ello, aseguró que cuando él acepta asumir como jefe de la UTM, lo hace teniendo un plan de trabajo establecido, el cual, en dos años, espera que dé resultados.

«Han pasado muchos años y los resultados han sido malos en las divisiones menores. Cuando me llama Agustín Lozano, viene las reuniones con Reynoso y Oblitas, a mí me interesaba mucho el proyecto, pero había que tener un plan. He firmado un contrato de cuatro años con la FPF, vengo con un plan con cosas nuevas que he incorporado y con cosas buenas que ha hecho la FPF a lo largo de los años.

Asimismo, Chemo señaló que se hará cargo de tres categorías en menores: sub15, sub17 y sub20. Para ello, pidió un tiempo prudente para que se vean los frutos de su proyecto.

“Considero que se debe Selecciones de Varones, en la Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Yo me centraré en esas tres selecciones y trataré de desarrollarme en esas edades. Espero que el trabajo vea sus frutos dentro de dos años, ya que pretender cambiar esto en dos meses es imposible», señaló ‘Chemo’ presentando su plan de trabajo.

CHEMO DEFIENDE A PABLO ZEGARRA

También defendió de las críticas a Pablo Zegarra. Chemo afirmó que él fue quien llama a Zegarra para hacerse cargo de la sub17. Esto tras una conversación con Oblitas y el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso. Además, resaltó que Pablo Zegarra ha desarrollado su carrera como entrenador en España.

Chemo salió en defensa de las críticas en contra de Pablo Zegarra por su elección como DT de la selección Sub17. (Foto: Selección Peruana)

«Quiero dejar en claro que la persona que elige a Pablo Zegarra soy yo, tras una conversación importante con Juan Carlos Oblitas y con Juan Reynoso como DT de la Selección Absoluta. La llegada de Pablo se da por muchos motivos. Tiene una identificación plena con el escudo de la selección. Es una persona que se ha preparado muy bien, tiene la titulación de la Federación Española de Fútbol, tiene una experiencia trabajando en menores en el fútbol español y también en nuestro fútbol”, señaló Chemo.