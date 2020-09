‘Chibolín’ vence a la COVID-19 y Josetty afirma que ‘mató al animal’

View this post on Instagram

Hoy es un día maravilloso, mi papito @andreshurtadooficial mato al animal, hoy a las 6:50 am entro a sus exámenes finales y lo más importante es que recupero sus PULMONES un 98% ese 2 % con terapias y entrenamientos los tendrá al 1000% como diría El…. en menos de una semana. Como comprenderán he estado muy callada minuto a minuto viendo la evolución de el hombre que más amo en este mundo ❤️ En mi post anterior les dejé si desean nuevamente la receta para salvarse de este animal que se llama coronavirus. Gracias a todo el país y amigos de diferentes partes del Mundo, porque sus oraciones ayudaron a la recuperación de mi papito 🙏🏾