Chibolo masacró a Susy Díaz y pidió auxilio a la policía

El domingo último, Susy Díaz encendió las alarmas de todos sus seguidores al pedir auxilio a través de su cuenta de twitter, donde solicitaba la presencia de la policía en su casa. Según la la exvedette una fuerte discusión y jaloneos con su –ahora- ex pareja, Walter Obregón, fueron la razón para que decida ponerle fin a su romance.

“En un año de relación, nunca me tocó, nunca me levantó la mano y cuando vino el domingo estaba colérico, me jaloneó, felizmente no llegó a mayores. Cuando vio a los policías se calmó un poco, le pedí que sacara sus cosas de mi casa, le di dos maletas grandes para que se lleve todo y no vuelva”, señaló Susy.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la rubia tiene este tipo de problemas con Walter, 25 años menor que ella, pues las constantes mentiras de este habrían colmado su paciencia. “Tuvimos varios pleitos. Yo lo he perdonado varias veces (…) Estoy decepcionada de él, en su cumpleaños le regalé un viaje a Punta Cana, el viaje a Israel y fue un malagradecido”, agregó Díaz que pese al mal momento no le cierra las puertas al amor.

“Ahora le cierro las puertas a los chibolos, no quiero que me enamoren, quiero un hombre de mi edad, para envejecer juntos. Si el hombre no cambia hay que cambiar de hombre”, comentó la rubia.

“CHIBOLO LE PEGÓ”

Eddie Hidalgo, más conocido como ‘El mero loco’, reveló que Susy sí fue golpeada por su pareja, pero no quiere denunciarlo ante las autoridades.

“Florcita me llamó a noche (el domingo) y me dijo que el muchacho ese le había tirado una cachetada a Susy y la había jalado del cabello. Para mí que sí le ha pegado pero no quiere denunciarlo por vergüenza”, dijo el ‘Mero’.

Por si fuera poco, el cocinero no dudó en asegurar que aún sigue amando de la excongresista. “A mí me apena, estoy bien molesto porque jamás la traté mal y que venga un mocoso indeseable y le haga eso (…) Yo condeno con la mayor dureza a ese tipo si le ha pegado a Susy, pero me daría más pena que ella lo perdone. A Susy la respaldo, quiero recuperarla y traerla a vivir a mi casa, son 13 años que estuvimos y el amor no se va de la noche a la mañana. Quiero pedirle para volver”, acotó. (V. Rondón)