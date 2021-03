‘Chibolos’ raqueteros hacían de las suyas asaltando en mototaxi

Compartir Facebook

La delincuencia no tiene límites, esta vez unos jovencitos de San Juan de Lurigancho fueron los protagonistas de diversos asaltos luego de que asaltaran a diversas víctimas de las calles.

Este grupo de ‘chibolos’ aparecían en calles poco transitables, interceptaban a su víctima, la apuntaban con arma de fuego y se llevaban todo lo que tenían que fuera de valor.

Un total de seis menores de edad eran los que pertenecían a este clan, en los que incluso había una pequeña de tan solo 13 años, quienes finalmente fueron intervenidos en medio de una persecución.

Todo sucedió en el cruce de la avenida Central y el jirón Pozo Seco, lugar en el que los efectivos policiales notaron una actitud sospechosa en los miembros que estaban dentro de una mototaxi de placa 2498-MA de colores blanco y celeste.

Y es que en este tipo de vehículos solo se permite un total de tres pasajeros, sin embargo en este habían 6, además del conductor, por lo que decidieron hacer la intervención.

Cuando la policía hizo el llamado al conductor para que se detuviera, este hizo caso omiso e inició su fuga por lo que los agentes iniciaron la persecución que terminó en su detención.

Los policías quedaron sorprendidos luego de verificar que todos eran menores de edad y se encontró a una niña de 13 años. Al revisar el vehículo hallaron una pistola, tres relojes deportivos y un celular, todo lo que habían robado ese día.

Los ‘chibolos’ de 13, 14, tres de 15 y uno de 16 años, fueron llevados a la comisaría de Mariscal Cáceres, sin embargo esta intervención fue citada a la Fiscalía de Familia y se fio cita a los padres de familia.

