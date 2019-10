‘Chica Badabun’ llega al Perú a descubrir tramposos

Por: Verónica Rondón

Ella se ha hecho popular destapando a los tramposos con tan solo pedir su celular. La popular youtuber Lizbeth Rodríguez, conocida como la ‘Chica Badabun‘, conversó con diario Karibeña y contó que al igual que en su programa ‘Exponiendo infieles’, ella también ha sido víctima de la infidelidad. La mexicana estará en el Entel Media Fest el 9 de noviembre en el Centro de Exposiciones y eventos El vivero del Jockey Club junto a los más grandes youtubers.

-¿Cómo nace la idea de hacer un programa donde se pone al descubierto a los infieles?

La verdad soy una persona que al trabajo nunca le ha dicho que no. Iba a producir una serie pero me dijeron que saldría cara y me propusieron el proyecto de ‘Exponiendo infieles’, en el capítulo tercero explotó todo y el programa se hizo conocido y estoy feliz por todo lo que está pasando.

-¿Alguna vez te han sido infiel?

Sí me han sido infiel, no me gustaba cómo me trataban, me han intentado golpear, pero dije ‘hasta aquí nomás’. Son cosas del amor y al final del día nos ayuda a crecer y saber qué cosas estamos dispuestos aceptar. Hoy, a través del celular, podemos documentar lo que nos pasa o denunciar anónimamente los maltratos, levantar la voz es muy importante.

-¿Cómo detectas a un infiel?

Para mí es más sospechoso no encontrar nada en el celular, cuando sabes que tu flaco le da like continuamente a las fotos de una chica. Eso quiere decir que él borra cualquier evidencia. La culpa siempre será de tu pareja porque él te debe respeto y hay algo que se llama confianza. Los infieles no cambian, son reincidentes.

-Dicen que tu programa destruyes hogares…

Yo no obligo a nadie a que participe en mi contenido, no me siento mal porque no soy la infiel o la que está mintiendo. Han existido momentos en los que me he sentido mal pero cuando mantengo conversación con las personas engañadas me siento tranquila porque me agradecen por haberlas ayudado abrir los ojos.