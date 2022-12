Chica de talla grande se defiende de las críticas por usar ropa corta

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A lo largo de la historia, el concepto de belleza ha ido cambiando y eso se puede ver en la vida cotidiana. Celebridades del mundo del cine presumen la figura esbelta que mantienen siendo un ‘ejemplo’ para la sociedad y para las mujeres.

Con figuras como estas, es normal que más de una persona quiera lucir como alguna en particular y, por lo mismo, desarrolle una inseguridad con su propio cuerpo, lo cual afecta a muchas mujeres por no tener una silueta de 90-60-90, pero no a todas.

El caso de London Keller

Por muchos años hemos creído que una figura delgada y curvilínea es la ideal para una mujer, ya sea por lo que vemos en televisión o lo que le agrada al resto, pero últimamente algunas se han encargado de demostrar todo lo contrario con su propio ejemplo, siendo London Keller una de ellas.

Ella se declara como una “chica gorda” en las redes sociales como TikTok, pero no con un sentido burlesco hacia sí misma ni ofensivo, sino que de orgullo.

Al ser una mujer de talla grande, está acostumbrada a oír las críticas de las demás personas sobre cómo debería manejar su vida, incluyendo su forma de vestir. Pero ella no se deja desanimar ni permitir que decidan por ella, lo cual dejó claro en TikTok.

London compartió un video en la red social donde se le puede ver usando un suéter largo de color blanco que tapa gran parte de su cuerpo para explicar su situación. “Cómo la gente espera que me vista porque estoy gorda”, dijo en el video.

Pero en la toma siguiente lució algo muy diferente, un jeans ajustado de tiro bajo, un peto rosa y un top manga larga y de color negro para demostrar lo segura que se siente de sí misma. “Cómo me visto en realidad (como una versión gorda de Regina George de Mean Girls)” comentó en el registro.