Chica se hizo hombre trans y se casó con su mejor amiga de la primaria: “Un sueño hecho realidad”

“Estoy increíblemente bendecido de tener a Kayla como mi esposa y de que ella me haya amado sin importar el género que presente”, expresó Aaron Capener.

En la actualidad es común ver a parejas de todo tipo, no solo las tradicionales uniones heterosexuales. Esto se debe a que la lucha del movimiento y activistas LGTBIQ+ ha generado un espacio de mayor tolerancia en la sociedad, aunque no significa que la discriminación haya desaparecido en su totalidad.

Así como los vínculos son diversos, las manera en que se dan esas relaciones también son variadas. Así es el caso de Aaron y Kayla Capener, quienes se conocieron en la escuela, formaron una gran amistad y ahora son pareja.

El inicio de una historia de amor

Ocurrió cuando Aaron, un hombre trans, se mudó a Oregón a Tennessee, Estados Unidos, por un lapso de 6 meses cuando tenía 14 años. En aquel momento vio un año escolar junto a Kayla y ahí formaron su amistad, cuando todavía era una chica.

Cuando tuvo que regresar a Oregon, mantuvieron el contacto y planificaban para verse en persona cada ciertos años. Fue así como con el tiempo descubrieron que querían estar unidos por un vínculo más allá de una amistad. Ahora, a sus 25 años, Aaron le agradece a Kayla por acompañarlo todo su proceso de transición.

“Kayla y yo estamos felizmente casados ​​y todas las pruebas y tribulaciones por las que he pasado para llegar a este punto han valido la pena. Tuvimos una conexión que fue instantánea, pero nuestra relación romántica fue una progresión más lenta”, relató Aaron, según reseñó The Mirror.

Aaron descubrió que era homosexual a los 14 años de edad, cuando crecía en un hogar conservador. Esto lo hizo alejarse de su familia porque no aprobaban su orientación sexual, por lo cual buscaba refugio en otras personas.

“Mis primeros años fueron desafiantes porque sabía desde muy joven que no sentía lo que otros de mi edad sentían. A medida que comencé a madurar y pasar por la pubertad, se me hizo evidente que algo no me parecía normal y comencé a investigar por mi cuenta”, explicó Aaron.

“Debido a mis antecedentes, nunca exploré mis sentimientos; estaba tan protegida de la existencia de la comunidad LGBTQ+. Cuando salí del armario al principio, mi familia estaba extremadamente decepcionada y seguían poniendo excusas sobre por qué estaba diciendo estas cosas“, agregó.

Por ello se mudó a los 16 años, cuando consiguió un trabajo e ingresos propios. Cuando se pudo independizar empezó abiertamente su transición a hombre, que era como se sentía más cómodo. En esos años también buscó a Kayla y todo resultó de la mejor forma.

“Mientras Aaron estaba en Oregón, me mantuve al día con su transición y lo que estaba pasando con él todos esos años. Cuando finalmente lo volví a ver, me dio el abrazo más grande y ambos lloramos. Fue muy natural pasar de ser amigos a estar en una relación”, contó Kayla.

“Aaron siempre fue la misma persona sin importar su nombre o pronombres, por lo que su transición no afectó nuestra relación en lo más mínimo. Siempre tuvimos una conexión que se sintió más profunda que solo amigos, y aunque no lo entendí cuando éramos más jóvenes, todo comenzó a tener sentido cuando nos reunimos después de la transición de Aaron”, añadió.

En ese sentido, Aaron resaltó que está “increíblemente bendecido de tener a Kayla como mi esposa y de que ella me haya amado sin importar el género que presente. Reunir el coraje para besarla fue enorme, y cuando ella me devolvió el beso, nunca me había sentido tan feliz”.