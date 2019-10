Chicas de Papillón la rompen con programa ‘Se dice que’

Fotos: Diego Vértiz

Hoy el programa ‘Se dice que’ sorprenderá a los televidentes con su nueva secuencia de salud, pues una de nuestras guapas conductoras se sometió a un tratamiento con biomagnetismo, con la terapeuta Claudia Castañeda Cano. La cantante Caroline Tello manifestó que tras la sección se sintió bastante “relajada” y quedó sorprendida porque terapeuta “acertó” en sus males.

“La señorita me dijo que tenía un poco de rabia contenida (risas) y que sufro del estómago, eso verdad, es que tengo gastritis. Aparte en la sección que me hizo en el programa conversa con mi cuerpo y mi cuerpo reacciona a sus preguntas. Siento que no es solamente estar bien de salud sino espiritual, porque hay personas que te transmiten energía negativa o te tienen envidia, entonces el biomagnetismo ayuda a limpiarnos de esa mala vibra”, aseveró Caroline.

Por su parte, Andrea Torres se mostró agradecida por el respaldo que le ha brindado el público al magazine ‘Se dice que’, que sale todos los lunes a través del Facebook de radio Karibeña y mediante Karibeña TV en el canal 6.2 de señal abierta.

“Estamos contentas por la acogida de la gente a través de la redes sociales, ahora el programa no solo tendrá chismecitos sino también temas de salud y belleza”, apuntó la guapa cantante de ‘Papillón’.

Mientras que Nicole Flores comentó que ha hecho una “buena química” con sus compañeras y eso transciende en las pantallas de Karibeña TV. “Estamos felices por la oportunidad y el espacio que se nos están brindando a las tres, la gente nos está respaldando mucho más de lo que esperamos”, indicó.

El centro de terapias alternativas y biomagnetismo de la terapeuta Claudia Castañeda Cano realiza ayuda social en los sectores con más bajos recursos para beneficiar a las personas que no pueden acceder a este tipo de terapias de salud.