‘Chicharito’ tira lente a Luciana Fuster

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Dicen que si uno se va, otros mejores vendrán. Y este parece ser el caso de Luciana Fuster, quien luego de perder como seguidor de Instagram al salsero Marc Anthony, un nuevo amiguito famoso apareció en su vida virtual.

Se trata del destacado futbolista mexicano ‘Chicharito’ Hernández, quien parece estar atento a cada movimiento que la ex guerrera da en sus redes sociales, y le da ‘likes’ a cada fotografía de la curvilínea, así lo dio a conocer el programa ‘Amor y fuego’.

A pesar que Luciana Fuster no sigue al mexicano, él anda tratando de llamar su atención con cada ‘me gusta’. ¿Pero quién es ‘Chicharito’ Hernández? Es un delantero mexicano que juega para Los Angeles Galaxy.

Además te puede interesar: Magaly tilda a Ethel Pozo de una ‘copia sin HD’ de Gisela

Asimismo, tiene el título de máximo goleador histórico de la selección mexicana con 52 goles. Pero en el ámbito amoroso tiene una largo curriculum, pues el jugador tiene fama de picaflor tras su eciente ruptura amorosa con la modelo australiana, Sarah Kohan, y la prensa internacional especula que el nuevo seguidor de la Fuster podría haber sido infiel con la paraguaya Lourdes Motta.

Mira además: Karla Tarazona y su ‘huevero’ aseguran que tienen los anticuerpos de la vacuna

“LUCIANA NO ES MI AMIGA”

De otro lado, Rosángela Espinoza aclaró que Luciana Fuster nunca fue su amiga, por lo que no habría problemas en que inicie un romance con Austin Palao, expareja de la ex miss Teen.

“Ahí sí vamos a aclarar, no vas a comparar la amistad que tengo con Paloma. Yo a Luciana no la conozco bien, no es mi amiga, o sea si es mi compañera. No descarto nada ( en referencia a Austin)”, sostuvo.