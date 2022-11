“Chicho” Salas: “Con nuestra hinchada, la historia será diferente”

Compartir Facebook

“Chicho” Salas, resaltó la importancia del aliento de toda la hinchada aliancista este sábado en el partido de vuelta por la final de la Liga 1.

¡Corazón para ganar! Alianza Lima perdió por la mínima diferencia ante Melgar en Arequipa con un polémico arbitraje. Pese al marcador adverso, el estratega aliancista, Guillermo Salas, mira con optimismo el partido del próximo sábado, donde se decidirá al campeón del fútbol peruano.

“Los futbolistas se dieron íntegros. Lamentablemente, nos vamos con una derrota, pero con un 0-0 igual nada estaba dicho. En Lima habrá que cerrarlo. Con nuestra hinchada, de local, es otra cosa. Sabíamos que teníamos un rival duro, que en casa es muy fuerte, tiene buenos jugadores y un buen técnico”, indicó “Chicho” Salas en conferencia de prensa.

¡𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗡𝗢 𝗛𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢!☝🏾



El último partido lo jugamos en 𝗰𝗮𝘀𝗮 y con nuestra 𝗵𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮𝗱𝗮.



¡𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦, 𝗛𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟!💙#ConTodaLaFe#JuntosHastaElFinAL pic.twitter.com/EPOt3WxoYC — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 9, 2022

Cuando fue consultado por el accionar del árbitro central del partido, Michael Espinoza, “Chicho” Salas evitó referirse al tema. Para él, la llave aún no está cerrada y confía en revertir la historia.

“Nosotros no reclamamos los cobros arbitrales, somos muy respetuosos con eso. No le vamos a echar la culpa a algo que pensábamos que era falta y que termina en gol. “No nos vamos contentos con la derrota, de hecho que no, aunque nada está dicho. Esta es una final, quedan 90 minutos y vamos a pelearlos”, afirmó.

“Chicho” Salas también reveló detalles de la alineación que utilizó en el partido de ida. Si bien la idea de juego del entrenador es “siempre buscar el arco rival”, indicó que toma ciertas precauciones cuando se trata de visitar ciudades de altura.

“El estilo de Alianza Lima es siempre proponer. Tal vez en la altura damos unos pasitos para atrás, aunque igual tenemos nuestras ocasiones de gol. Este choque no ha sido la excepción, solo que no hemos estado finos en la finalización de las jugadas. En otras oportunidades nos fue bien, ahora no podemos dar el último pase o toque final para hacer el gol. Estuvimos ordenados tácticamente”, finalizó “Chicho” Salas.