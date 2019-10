Chiclayo: Camión destroza a obrero en Reque

CHICLAYO. Un joven obrero perdió trágicamente la vida en la carretera Panamericana Norte, luego que en aparente estado de ebriedad intentó cruzarla y siendo arrollado y destrozado por un camión de carga.

La víctima, fue identificada como Harvey Alemberd Rafael Villanueva, obrero de 35 años de edad que domiciliaba en pleno centro del distrito de Reque. El lamentable hecho se registró a las 3:45 de la madrugada de ayer en el sector El Repertor, por donde pasa la mencionada carretera.

SALIÓ DE UN BAR

Testigos precisaron a la Policía que a esa hora, el joven obrero se retiró de un local de nombre “Los Delfines” en el sector El Repertor, donde estuvo bebiendo cerveza por varias horas. Dijo que retornaría a su vivienda, pero al intentar cruzar la arretera fue arrollado por un vehículo pesado.

Agentes de la Comisaría de Reque precisan que por la forma cómo fue hallado el cuerpo, el obrero primero habría caído al pavimento y una de las llantas pasó sobre su cabeza, destrozándosela. Luego fue arrastrado unos metros sufriendo otras fracturas. El camión prosiguió su camino y testigos fueron quienes alertaron a la Policía de lo ocurrido.

“NO LO VIO”

Efectivos de la Comisaría de Reque se comunicaron con sus colegas en Chiclayo precisando que hacia dicho distrito se dirigía un camión color azul que transportaba jabas de pollos va-cías y que habría causado la muerte a un hombre. El vehículo fue ubicado e intervenido a la entrada de Chiclayo, unidad con placa de rodaje D6M-900 conducida por José Luis Infante Reque-na (33).

Cuando la Policía le precisó que él había atropellado a un hombre, él dijo que no. Pero al revisar las llantas que estaban ensangrentadas dijo recordar que minutos antes, en Reque, un hombre tambaleando intentó cruzar la carretera pero afirma que lo esquivó. Dijo no percatarse si lo atropelló o no y por eso prosiguió con su camino.

EL DATO

Amigos del occiso confirmaron la Policía que el obrero estuvo liban-do antes del accidente. El chofer del camión fue detenido y trasladado a la Comisaría de Reque para las diligencias del caso. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Chiclayo.