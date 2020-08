Compartir Facebook

En el país sureño, la prueba de la vacuna contra la COVID-19 que desarrolla el laboratorio Sinovac BioTech comenzará en las próximas horas, así lo aseguró el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez.

“Estamos en condiciones de comenzar con el protocolo ahora en el mes de agosto”, señaló este domingo la máxima autoridad de la entidad universitaria.

El proceso abarcará a más de 3 mil voluntarios de entre 18 y 60 años, que“inicialmente van a ser reclutados y voluntariamente incorporados desde los equipos de salud”, debido a que son personas que tienen mayor posibilidad de riesgo de contraer la enfermedad.

“Es un protocolo que dura varios meses, que incluye dos vacunaciones y la medición de la respuesta inmunológica, de la capacidad de tener anticuerpos con la pregunta de cuánto duran estos anticuerpos”, indicó Sánchez. “Nosotros sabemos que esta va a tener que ser con cierta periodicidad, y esos son los exámenes que se están haciendo”, complementó.

Los participantes serán de la Región Metropolitana de Santiago y de distintas regiones del país, con prioridad para adultos jóvenes.

Requisito

El requisito principal para los voluntarios es que no tengan patologías de base ni enfermedades agregadas y ellos no recibirán remuneración por participar. No hay pago, solamente los traslados y exámenes, que forman parte del presupuesto”, dijo el rector.

Del total de la muestra, un porcentaje recibirá la vacuna con el virus inactivado de COVID-19 y otro porcentaje recibirá un preparado placebo que no contiene vacuna, para hacer las evaluaciones y comparaciones necesarias.

El seguimiento se realizará por más de un año, controlando con mediciones frecuentes la respuesta de anticuerpos del organismo.

“La próxima semana y la siguiente ya (estaremos) reclutando, inoculando y poniendo las vacunas a los voluntarios. Tenemos que tener muy claro que este protocolo va a dar resultados de aquí a final de año y esperamos que los preparados de vacuna, si todo está según lo que nosotros esperamos, se pueda contar con ellos durante el primer semestre del próximo año”, manifestó Sánchez.

