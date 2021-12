‘Chilindrina’ revela que se contagió del virus: “Me siento bien y tranquila”

Compartir Facebook

María Antonieta de las Nieves, recordada por interpretar a la Chilindrina, compartió en redes sociales la noticia de que se contagió del virus.

María Antonieta de las Nieves es uno de los personajes más queridos de ‘El chavo del 8’ y que hasta el día de hoy, interpreta a la Chilindrina. Ella es una actriz de 71 años y ha preocupado a todos al anunciar que está contagiada del virus.

A través de redes sociales, María Antonia compartió un comunicado en el que expresa su estado actual de salud tras dar positivo al contagio. Todo esto, para desmentir la información que estarían sacando otros medios de que su salud estaría delicada.

“Queridos fans, amigos y familiares: A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer el virus, he salido positivo al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí. Aprovecho para desearles un feliz año 2022…”, escribió la popular Chilindrina.

Al parecer María Antonieta tiene todo bajo control, sin embargo, sus fans no han dejado de preocuparse y pedir su pronta recuperación.

Nuestra infancia se llenó de mucha alegría gracias a los personajes del «Chavo del ocho». Esta vez, la querida «Chilindrina» contó la mala paga que tuvo por grabar los capítulos de este programa.

Con casi 40 años de haber terminado su participación en El Chavo del 8 y que esta producción dejara de ser propiedad de Televisa. La actriz María Antonieta de las Nieves reveló un aproximado de cuánto le pagaron por dar vida a “La Chilindrina”.

Durante una entrevista, la actriz se burló de quienes la señalaban de haberse convertido en millonaria tras su aparición en el programa.

“Trabajar para niños es lo menos bien pagado por no decir más mal pagado», contó durante la entrevista.

La «Chilindrina» reveló que la mayor parte de las regalías las recibía Televisa.

«Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada y a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa«

Y por primera vez, se animó a lanzar cifras para el asombro de muchos.

«O sea que, si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica”.

