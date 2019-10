China: Abuelita da a luz a los 67 años

Una enfermera china de 67 años de edad alumbró a una bebé por cesárea y se ha convertido en la “madre más vieja” de China. Ying Tian, como se llama la mujer protagonista de esta historia, dio a luz, en el Hospital de Cuidados para la Salud de la Infancia y la Maternidad de Zaozhuang, ubicado al este de China.

EN BUEN ESTADO

Según revelaron los médicos que atendieron a Tian, la niña bautizada como Tianci, que significa enviada del cielo en mandarín, nació pesando 2.506 gramos y presenta un buen estado de la salud. Sin embargo, pese al nacimiento de la bebé, no todo es felicidad en esta familia pues Heping Huang, padre de la niña, reveló a Mirror que los otros dos hijos mayores dejaron de hablarles por continuar adelante con el embarazo, pese a los riesgos que este conllevaba por la edad de Tian.

PARTO DOLOROSO

Huang contó, además, que no fue un embarazo planificado, pero consideran que es una bendición. “Si hubiéramos querido a otro hijo, lo habríamos tenido mucho antes (…) “Ha sido un accidente. No lo queríamos tener tan grandes”. La madre, a su vez, dijo Tian que, si tuviera otra oportunidad, no hubiera continuado con el embarazo pues, según su testimonio, fue un parto “demasiado doloroso”.

EL DATO

Se conoció que la pequeña Tianci tiene un hermano mayor de cuarenta años y un sobrino de 18 años. Según el libro Guinness, la mujer más vieja en dar a luz a un niño concebido naturalmente era una británica en 1997 cuando tenía 59 años.