Chinita dejó Latina para ser la nueva animadora del reality “EEG”

“Me siento feliz de esta gran oportunidad”. Con estas palabras la carismática Jazmín Pinedo confirmó su salida de ‘Mujeres al mando’ de Latina para asumir un nuevo reto en su carrera televisiva y ayer fue presentada como la compañera de Gian Piero Díaz en el sintonizado reality ‘Esto es Guerra’, tras la renuncia de Mathías Brivio.

Jazmín señaló estar emocionada con esta nueva oportunidad que afianza su labor televisiva, luego de más de tres años de laborar en el canal de San Felipe. “Desde hace tiempo estaba en conversaciones con el canal, no podía hablar pero decidí asumir este reto para seguir creciendo”, comentó escuetamente.

“Me siento preparada para afrontar este nuevo reto, vuelvo a reencontrarme con muchas caras conocidas, vuelvo al canal que me dio la oportunidad de entrar a la televisión y agradezco que me hayan llamado. Me siento en mi casa y sé que las cosas saldrán de maravillas”, aseveró la popular ‘chinita’ que hizo sus pininos con guerrera.

Hasta ayer se esperaba que Jazmín retorne de sus vacaciones y continúe en ‘Mujeres al mando’, junto a Karen Schwarz y Cathy Sáenz, quienes en el programa del lunes comentaban su retorno. Sin embargo, las cifras y la oportunidad de estar en el programa más sintonizado de la televisión nacional pesaron en su decisión de no renovar contrato con Latina.