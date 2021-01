‘Chinita’ Jazmín y Gino Assereto fueron captados en la playita jugando de lo lindo

Compartir Facebook

¿Será remember? Vaya, Vaya… muchas personas opinan que la relación de Jazmín Pinedo y el papi de su hija, Gino Assereto estaría por retomarse. Esto por unas fotitos donde la ‘Chinita’ aparece contenta jugando con su ex pareja.

¿Juntitos por su hija o por el amor?

Como se recuerda, hace un año los “chicos reality” confirmaron su separación a través de un comunicado, lo que dejó en shock a sus fans. Ellos habían tenido una relación de seis años que empezó en el programa reality Esto es Guerra.

Tras unas imágenes captadas por una página de Instagram sobre la ‘farándula lorcha’ de ‘Chollywood’, muchos fans lanzan sus apuestas y afirman que la parejita estaría retomando su relación. ¿Será cierto?

‘Gino me pidió matrimonio por las puras’

Hace solo unos días, tras el final de Esto es Guerra y con la premiación de Jazmín Pinedo a Gino Assereto, se pudo notar un ‘desplante’ del chico reality hacia su ex pareja.

Sin embargo, parece que Jazmín ‘le devolvió’ el hecho con esta confesión. En una transmisión en vivo por el Instagram del productor televisivo Peter Fajardo, la ‘chinita’ no se cayó’ nada.

Tras confesar que se había ‘casado’, Fajardo le ‘advirtió’ que Gino estaba en el lugar, sin imaginar que la conductora no se quedaría callada y continuó diciendo.

‘Me he casado con mi hija oye. Gino me pidió matrimonio, hace como 5 o 7 años por las puras’, dijo entre risas la ex chica reality, sin darse cuenta que estaba siendo grabada por su productor.

