Chinitos ya no comerán carne de perro

Pekín. El gobierno chino ha señalado el fin del consumo humano de perros, y el ministerio de agricultura de ese país lanzó un borrador de política que prohibiría la carne canina en lo que constituye un “progreso de la civilización humana”, de acuerdo con The Guardian. El aumento del contacto con animales probablemente causa brotes como Covid-19, advirtieron los expertos del mundo entero.

Transmisión de enfermedades

La medida responde también a la creciente preocupación pública sobre el bienestar de los animales y a la prevención de la transmisión de enfermedades de animales a humanos en medio de la terrible pandemia por el coronavirus. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China señaló que los caninos están prohibidos en un borrador de “lista blanca” de animales permitidos para consumo humano, y al fin se refieren a los perros como “animal de compañía especial” y no ganado.

“No son comida”

“La señal es la primera de un ministerio de que los perros no son animales de comida”, dijo a The Guardian Paul Littlefair, jefe internacional de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals”. La prohibición es una respuesta rápida al brote de Covid-19, que se cree que se originó en la vida silvestre vendida en un mercado en Wuhan, provincia de Hubei a principios de diciembre.

El dato

Se estima que anualmente se matan entre 10 y 20 millones de perros en China por su carne, mientras que Animals Asia calcula que la cifra de gatos es de alrededor de 4 millones por año.