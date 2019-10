Chino loco mata a su jefe porque lo botó de la chamba

Por: Giancarlo Andía / Foto: Miguel Paredes

Un ciudadano chino mató a balazos a su exjefe, también chino, luego de pedirle una ayuda laboral dentro del local de una empresa marítima ubicada en Maranga, San Miguel. En su intento por darse a la fuga, el asesino, identificado como Wen Xiangjun de cuarenta y seis años, también disparó al vigilante del lugar, dejándolo gravemente herido.

Discusión

Cada balazo solo hacía presagiar lo peor: estaba ocurriendo una matanza. El martes, muy temprano, Wen Xiangjun llega hasta el inmueble ubicado en la cuadra 1 del jirón Pumacurco, en las oficinas del que fue su trabajo por cuatro años, el chino conversa con su ex empleador; Liv Mingen de 54 años. En un momento la discusión se sale de control y Wen saca una pistola del morral que cargaba para dispararle dos veces al hombre de negocios que se desplomó en su sillón de gerencia.

Balacera

Alertados por los balazos, personal de la empresa da aviso a los miembros del Serenazgo de San Miguel que llegan primero al lugar. A punto de dejar el edificio, Wen le dispara en el abdomen al vigilante Carlos Manuel Castro Loayza de 60 años. El chino al ver que ya los agentes estaban en la puerta, regresa al lugar donde finalmente es reducido. Un equipo médico de San Miguel asistió el empresario herido pero este murió a los pocos minutos por la gravedad de los disparos. En tanto, el extranjero fue llevado a la comisaría de Maranga.

De rodillas

Con un español apenas entendible, Wen Xiangjun dijo haber llegado a su ex empleo para pedirle un favor al gerente. “Estábamos conversando, me arrodillo a pedir favor y me ha insultado”, dijo el detenido que no supo justificar por qué llevó el arma si solo iba a pedir ayuda. Este detalle hace creer a la Policía que siempre tuvo la intención de cometer el crimen.

El chino dijo haber comprado la pistola a dos mil soles, hace 5 o 6 años en Las Malvinas. Además aseguró haber trabajado como traductor en la empresa. Al cierre de edición se esperaba su traslado a la unidad especializada de Homicidios de la Dirincri.

El dato

El jefe de la Región Policial Lima, general Mario Arata, precisó que el herido sería sometido a una operación de emergencia. Asimismo, confirmó que el homicida no tenía licencia para portar armas y que el móvil se encuentra en investigación.