Choca Mandros a Luciana Fuster: “tiene que entender que es personaje público”

Luciana Fuster viene recibiendo ola de críticas de parte de usuarios en redes sociales, luego de que en su último ‘live’, la modelo se enfrasque en un cruce de palabras con sus propios seguidores cuando le hacían preguntas un tanto incómodas.

Al respecto, hoy en ‘Más espectáculos’, El popular Jaime ‘Choca’ Mandros cuestionó a la influencer por ponerse de boca a boca con usuarios en redes.

“Es un personaje público, Luciana tiene que entender, de todas maneras, que es un personaje público y que lamentablemente desde el momento que nosotros decidimos estar frente a la pantalla, nuestras vidas muchas veces pueden ser tomadas, no necesariamente que tengan que ser, porque finalmente todos tenemos una vida privada, pero en este caso, por estar exponiéndose en las redes… claro, tú puedes hacer con tus redes lo que te dé la gana, aparte que es una chica joven, puede estar saliendo”, dijo el conductor.

Asimismo, la reportera Ximena Dávila que por este tiempo está también a cargo de la conducción, y amiga de Patricio, contó que el chico reality prefiere no hablar.

Patricio Parodi es´tá palteado

“Lo que Patricio me ha dicho detrás de cámaras es que él hace algo y lo critican, Brunella dos, él no hace nada y también lo critican, entonces ya prefiere ni siquiera hablar del tema, también hay un tema con Flavia, Austin, todo eso está mezclado y en verdad a él no le suma”.

En ese sentido, el conductor de Estás en todas admitió que comprende el fastidio de Luciana Fuster, pero le aconsejó que deje de responder a los comentarios hirientes: “Son chicos jóvenes (…) lamentablemente nosotros somos personajes públicos, sobre todo ellos que han tenido un tiempo en un reality que ha sido muy exitoso donde ha sido el foco de todo lo que es la farándula. Pero escúchame, Luciana, yo sé que da cólera porque en realidad a veces en las redes te dicen un montón de cosas bien hirientes, pero miran de quién viene, pues, de verdad no respondas, por las puras te vas a gastar”.

