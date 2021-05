Chofer rompe en llanto tras ver a vándalos quemando su vehículo

Compartir Facebook

Indignante. Un chofer de transporte público no pudo contener las lágrimas, tras ver a un grupo de vándalos quemando su vehículo como parte de las protestas en Colombia por el proyecto de reformas tributarias presentadas por el Gobierno.

En redes sociales, se compartió el video del conductor, identificado como Ángel Darío Guarnizo, llorando desconsoladamente porque creía que la empresa lo iba a culpar a él por dejar el transporte varado sin poner resistencia a los delincuentes.

“Me salieron por una calle y me hicieron trancar el bus. Me lo quitaron a las malas porque me decía que era por mi bien. Si quería que no me pasara nada, debía entregarle el bus. Me salió un montón de gente echando bronca”, mencionó el chofer entre lágrimas.

Asimismo, cuando las jóvenes que lo abordaron le pidieron que se calme porque no tenía la culpa de nada, el conductor reveló que, así no haya hecho nada, tenía miedo que la empresa lo responsabilice por la quema del vehículo.

“No fue mi culpa, pero es que la empresa lo culpa a uno. (…) Me echaron piedras y yo no podía hacer nada”, señala el chofer.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante donde los vándalos sacan del carro al chofer. Acto seguido, colocan un objeto envuelto en llamas para incendiar el vehículo. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar para que el incidente no pase a mayores.

