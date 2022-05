Compartir Facebook

En una extensa nota en ‘Estás en todas’ sobre los artistas del folcklore peruano que dejaron huella con sus canciones más sonadas, imposible no fue recordar a la popular Alicia Delgado, la misma que falleció trágicamente en un hallazgo terrorífico. La justicia peruana alega que Abencia Meza es la culpable del asesinato por lo que fue sentenciada a 30 años de prisión.

Choca Mandros le preguntó a la ‘Chola Chabuca’ qué recuerdos traía en su mente de la cantante Alicia Delgado. El productor, en ese momento, expresó bonitos recuerdos de la artista e incluso se animó a cantar alguna de sus canciones.

Asimismo, la Chola se dio lugar para hablar de Abencia Meza, pidiendo su libertad: “Yo siento que, con la pérdida de Alicia, también hemos a Abencia y no sé cómo suene lo que te estoy diciendo, pero para mí fue doloroso porque en esas circunstancias se vivió un thriller de terror que involucraba no solo a Alicia”, dijo en un primer momento.

Además, la ‘Chola’ narró el éxito de la carrera musical de Alicia y cómo llegó a tierras norteamericanas: “Ella viaja a los Estados Unidos siendo una estrella y regresa y se asocia, se relaciona con Abencia y comienza con esta carrera que me permitió tenerlas infinidad de veces.

Rosángela revela que no se siente identificada con Combate: "para mí no fue bacán, se burlaban de mí"

Una de las modelos con más tiempo en los realitys es Rosángela Espinoza, la misma que ingresó en primer lugar a Combate, en el que según reveló en reiteradas ocasiones, le crearon una “relación con Zumba” del cual se arrepiente”, pero posteriormente llegó a Esto es guerra, donde ahora se encuentra trabajando y vuelve a causar revuelo con una confesión más.

En diálogo con América Espectáculos, Rosángela Espinoza primero agradeció el espacio pues quería aprovechar en agradecer a Fabio Agostini que, a raíz de su lesión, fue a atenderla desinteresadamente. “Me mandó un mensajito, me dijo cómo estás, me mandó una recomendación, que me vende cuando compita porque él lo hace y la verdad que me siento contenta de tener amistades así, que aporten y que se preocupen de mí cuando… que estén en las buenas y las malas, ahí se ven los amigos”.

Luego, Rosángela Espinoza fue preguntada por su experiencia en Combate: “Fue mi primer casting, tengo que resaltar eso, que no toqué primero la puerta a Esto es guerra, no sabía quién era el productor, no tenía conocidos, pero sí me dieron el dato para ir al casting de Combate, así que fue mi primer reality”.

