‘Cholita Lu’ revela el lado oscuro de la fama en redes: «Me piden fotos desnuda»

La carismática Lourdes Gutiérrez, conocida como la ‘Cholita Lu’, ha dejado a todos boquiabiertos al revelar el lado oscuro de la fama. La tiktoker puneña, con su inocencia encantadora, cuenta con cientos de miles de seguidores, pero no todo es color de rosa en su mundo digital.

¿Qué pasó?

La famosa ‘Cholita Lu’ se sinceró como nunca y nos dejó con la boca abierta al revelar algunos secretos de su vida. La tiktoker puneña, que tiene a todos pegados a sus videos con su simpatía, compartió en una entrevista que sus seguidores llegaron a pedirle fotos desnuda.

En sus propias palabras, la ‘Cholita Lu’ contó sobre el lado no tan bonito de la popularidad: «Tengo mucha gente que me quiere, que me escribe bonitas, me envía mensajes hermosos, me enamoran. Pero por ahí no faltan algunos que me piden fotos desnuda. ¡Qué se habrán creído! Afortunadamente, nunca les respondo, de eso se encarga mi manager».

Aclara su situación amorosa de manera directa: «Nada que ver, no tengo novio, enamorado ni saliente. Estoy solita, templada de mi trabajo, de mis fans en las redes sociales».

La ‘Cholita Lu’ habla sobre el programa en donde trabaja en Willax TV

Pero no todo es drama, ¡la ‘Cholita Lu’ también tiene buenas nuevas que compartir! Este año lo califica como «muy lindo, lleno de emociones», destacando su emocionante debut como conductora en el reality ‘Posible’, junto a Gino Tassara y Gian Piero Díaz. «Imagínate, lo máximo trabajar con ellos», expresó emocionada.

La ‘Cholita Lu’ dio el chisme exclusivo sobre la segunda temporada de «Posible»: «En vista del gran éxito y que hemos llegado a un rating de 17.2 puntos, la productora renovó para el 2024». ¡Así que prepárense para más diversión!

Además, la tiktoker reveló detalles sobre su cumpleaños, que celebró por todo lo alto gracias al equipo de «Posible»: «Nunca había celebrado mi cumpleaños. Agradezco a Gino Tassara y todo el equipo por acordarse de esta fecha, regalarme una torta, mis globos y cantarme el happy birthday. Después me fui a bailar a una discoteca».

La ‘Cholita Lu’, que apagó sus 27 velitas de vida, reflexionó sobre su increíble viaje desde Puno hasta Lima: «Nunca pensé que el TikTok me abriría tantas puertas. Estoy viviendo un sueño, compartiendo con artistas que veía en la televisión cuando estaba en mi tierra».

Con un mensaje lleno de agradecimiento, la ‘Cholita Lu’ invitó a todos a sintonizar «Posible» y agradeció a sus seguidores por el apoyo. Así que ya sabes, ¡no te pierdas los episodios y sigue de cerca cómo la ‘Cholita Lu’ sigue haciendo posible sus sueños!