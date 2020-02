Chollywood se bronquea por Melissa

La pelea de Melissa Klug y Jefferson Farfán desató un nuevo enfrentamiento. Esta vez entre la amiguísima de la chalaca, Evelyn Vela, y la conductora de ‘Valgáme’, Mónica Cabrejos, quien ha tenido fuertes críticas contra la ex del futbolista luego que salió a la luz que percibe 43 mil soles mensuales de manutención por sus dos hijos.

Todo se inició cuando Evelyn llegó al set para defender a Melissa, quien en su momento dijo que había dejado todo para iniciar su romance con la ‘Foquita’, y la Cabrejos le preguntó a cuál era el oficio de la chalaca antes de conocer a Jefferson. “Bueno, Melissa te ha mandado a decir algo”, dijo la ‘Reina del sur’.

“A mí que no me mande a decir nada, porque cuando el abogado de Farfán quiso mandarme a decir que quería reunirse conmigo, acá la producción sabe y tengo el chat donde le dije ‘no señor, gracias’. Yo me reúno cara a cara y cámara prendida porque yo no acepto mensajes’”, dijo indignada.

Fue pareja de ex de la Klug

En ese momento, Vela volvió a dirigirse a la periodista y exvedette. “Mónica tú sabes mejor que nadie a qué se dedicaba Melissa antes de conocer a Jefferson… a ser ama de casa. ¿No te acuerdas que tú eras muy amiga de Abel Lobatón cuando ella tenía su segundo hijo, cuando ella estaba embarazada?”, le increpó.

“Yo no era amiga de Lobatón. Yo te voy a contar que era yo de Lobatón. Lobatón salió conmigo, yo no era su amiga”, dijo Cabrejos. “Es que ella no sabe eso, ella sabía porque tenía mensajes de Messenger”, arremetió Evelyn deslizando la posibilidad de una presunta infidelidad.

“Si nos ponemos a buscar en el baúl de los pasados, Melissa, tú y yo haríamos varios ‘valores de la verdad’ y se nos caería a varias las caretas de grandes señoras”, finalizó Mónica.

“Ni mantenida ni vividora”

Antes de salir del set, Mónica cerró su participación directo a la cámara. “Mi madre fue madre soltera y ha trabajo hasta de empleada del hogar por eso a mí me podrán decir de todo pero jamás mantenida ni vividora, o usar mi labor de madre como un oficio para abusar”, aseveró.

Luego al ser interrogada por la prensa señaló que no teme ninguna demanda de Melissa Klug porque “no me he referido a ella directamente”. “Yo nunca la he mencionado (a Melissa Klug). Todas las mantenidas son… ¿acaso su nombre es mantenida? Que se sienta aludida (es su problema… Yo trabajo, siempre trabajo, yo no soy sinvergüenza”.(A.Saavedra)

Fotos José Luis Cárdenas