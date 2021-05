‘Cholo’ Willy cae infectado del virus y familiares piden oraciones por su salud

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El popular comediante Willy Hurtado, más conocido como el ‘Cholo’ Willy, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, luego de dar positivo a covid-19.

Según afirma su entorno más cercano, el humorista presenta una estable saturación, sin embargo sus órganos estarían comprometido debido al temible virus.

A través de redes sociales, familiares y amigos del comediante compartieron la noticia y aprovecharon para pedir cadena de oración por la salud del recordado humorista de ‘Risas y Salsa’.

También te puede interesar: ¡Se viene un bono! Subsidio de 1350 soles será para jóvenes de 18 años

“Cadena de oración, nuestro gran amigo ‘el Cholito’ Willy Hurtado, destacado humorista nacional se encuentra internado en el Hospital de Villa María del Triunfo, donde viene luchando contra el coronavirus”, escribió un amigo en el Facebook del cómico.

Colegas del humor como Manolo Rojas se contactó con la familia de Hurtado para mostrarle su apoyo y encontrar una cama en el hospital donde puedan atenderlo.

“Está delicado mi amigo, confío que pueda salir de este mal momento. Espero que pronto consigamos una cama, lamentablemente tiene otros males que le aquejan y con el virus se agravará más su salud”, manifestó Rojas.

Si quieres apoyar en la recuperación del querido comediante, no dudes en comunicarte al 945081888 o cuenta BCP 19495178934035.

También te puede interesar: ¡No paró de reír! Jessica Newton agradece a “La Dayanita” por parodiar a Janick Maceta en el Miss Universo

Cielo Torres refuerza a ‘La Uchulú’

Cielo Torres regresa a la pista de ‘El artista del año’ para darle su respaldo a ‘La Uchulú’, quien nuevamente cayó en sentencia, donde tendrá que enfrentar a Laurita Pacheco y la salsera María Grazia Polanco.

“Este sábado voy a reforzar a ‘La Uchulú’ y vamos a sorprender en la pista. La conozco hace poco y desde que la conocí me cayó super bien, hubo una bonita química. Es un chico muy talentoso y aún está en proceso de aprendizaje, así que tiene mucho más para crecer”, comentó la cantante.

También comentó quién le parecía la más fuerte en la competencia. Me da mucho gusto que María Grazia Polanco esté en la competencia, ella es muy talentosa. Creo que los nervios le jugaron una mala pasada, pero no me parece justo que esté en sentencia, hay otros participantes que han debido estar en sentencia antes que ella. Yo creo que no puede irse del programa porque tiene aún mucho por demostrar, añadió Cielo Torres.

MIRA TAMBIÉN: Acusan a cantante de Explosión de Iquitos de malos tratos