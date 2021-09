Choro abandona camioneta porque no sabía manejarla

Compartir Facebook

Delincuentes encañonaron a una pareja de esposos y a su niña de apenas un año para robarles su moderna camioneta, sin embargo, tuvieron que escapar con las manos vacías porque el ladrón no pudo hacer los cambios para manejarla.

Una cámara de seguridad registro los segundos de terror que vivió la familia y los desesperados esfuerzos del maleante por maniobrar el vehículo, quien al no lograr su propósito tuvo que escapar corriendo.

Elías Salas acaba de estacionar su camioneta negra en la calle Los Laureles en Los Olivos, cuando fue sorprendido por los ladrones que se movilizaban en un auto negro con casquete de taxi.

“Nosotros regresábamos del aeropuerto después de dejar a mi hermana que se iba a de viaje. Vengo, me estaciono rápidamente, me cuadro, vemos un auto que nos pasa y da la vuelta en U y retrocede y le digo a mi señora ‘Uy, este taxi me parece raro’. Y ella, se da cuenta que estaban enmascarados y me dice ‘son rateros’”, detalló.

“Al momento de querer dar el retroceso no pudo porque tiene que hacer una maniobra que tienen los carros modernos. Al dar retroceso se iba hacia adelante y ahí es donde yo empiezo a gritar que nos estaban robando”, manifestó el agraviado.

El ladrón estuvo más de un minuto tratando de hacer avanzar la camioneta, pero al no lograrlo y al ver que los vecinos empezaban a salir de sus casas decidió correr hacia donde sus cómplices que lo esperaban en el falso taxi.

Elías Salas y su esposa no ocultaron su indignación porque en la comisaría no quisieron recibirles la denuncia porque el robo no se concretó. “Lo que nos dijo la policía es que como no se habían llevado la camioneta no podíamos poner la denuncia”, contó Salas

Elías Salas sospecha que los delincuentes los empezaron a seguir desde el aeropuerto donde fue con su familia a dejar a su hermana que se iba de viaje.