Choros despluman a dueña de avícola

A plena luz del día y sin levantar sospecha alguna en los alrededores, cuatro delincuentes robaron 7 mil soles a los propietarios de una avícola en Villa María del Triunfo. Dos de los malhechores, apenas necesitaron dos minutos para hacerse del dinero y huir con sus cómplices en dos motos lineales con rumbo desconocido.

Minutos de terror

En su local ubicado en la cuadra 6 de la avenida San José, muy cerca del concurrido mercado San Francisco, Felicita Choque esperaba a unos proveedores cuando dos motos lineales se estacionan frente a negocio. En segundos, dos sujetos armados, uno con casco de motociclista, otro con el rostro descubierto se le van encima a ella y sus trabajadores, exigiéndoles que les entregue el dinero de las ganancias del día. “El dinero que se llevaron fue producto de un préstamo que sacamos para pagar unas cuentas al banco. Son 7 mil 500 soles los que hemos perdido en dos minutos. No pudimos resistirnos porque en todo momento nos apuntaban con sus armas”, cuenta la comerciante, que pese al correr de los días, no aún no se puede recuperar.

Cámara registra asalto

Una cámara de seguridad de la avícola registró todo el ataque. Asimismo captó nítidamente el rostro del hampón que no llevaba puesto el casco por lo que los agraviados esperan que la Policía pueda identificarlo. También se ven a los dos malhechores que esperaban fuera del local, cada uno en una moto lineal. Pese a la hora y día, otros comerciantes, personas que compraban en el mercado del lado y vecinos, no se percataron del atraco.

El dato

“Hay poco patrullaje por la zona. Estoy segura que no soy la primera, ni última víctima de la delincuencia. Se suponía que la plata era para salir de deudas y ahora estamos más comprometidos, pues nos están cobrando el dinero”, expresó la comerciante.