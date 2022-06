‘Chorri’ Palacios avergonzado tras ampay con jovencita: “reconozco mi error”

Compartir Facebook

El exjugador de la selección peruana y Sporting Cristal, Roberto “Chorri” Palacios pidió disculpas públicamente a su esposa Karla Quintana luego de protagonizar vergonzoso ampay con jovencita en una discoteca en Chiclayo.

A través de Instagram, el exvolante aseguro sentirse arrepentido por la infidelidad a su esposa, y remarca que solo fueron besos.

“Expreso públicas disculpas a mi esposa, a nuestros hijos, a mi familia y a todos los miembros de nuestra comunidad por las imágenes propaladas en un programa de televisión. Reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento. Debo indicar que estuvo mal, pero debo decir también que el asunto no fue a mayores”, se lee en su comunicado.

Posteriormente se refirió a la edición del video emitido por Magaly TV La Firme, donde el ‘Chorri’ asegura que alargaron haciendo entender que el beso fue prolongado.

“Lo que tampoco está bien es que el programa televisivo difunda las imágenes del incidente en una edición dándole continuidad, como si éste hubiera tenido mayor duración, insinuando, además, que ocurrieron más cosas esa noche, lo que descarto totalmente”, concluyó.

