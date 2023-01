Compartir Facebook

El ex jugador de fútbol fue captado por las cámaras de Magaly Tv La Firme y se evidenció que tendría más que una simple amistad con una misteriosa mujer.

Recientemente, Roberto Palacios había dado el Sí en el altar junto a su pareja y madre de sus dos hijos Karla Quintana, sin embargo, el exjugador hacía de las suyas con otra mujer 9 días antes de su compromiso.

‘Chorri’ y su esposa Karla Quintana

El día de ayer en el programa de Magaly ya se había hablado de un ampay siendo el involucrado el ‘Chorri’ donde Magaly expuso nuevamente a Palacios saliendo con otra mujer que no es su esposa.

“Tú, Roberto Palacios, sabes muy bien que el día 11 de enero, una semana antes de casarte, pasó un encuentro íntimo en tu camioneta. Yo solamente estoy contando mi verdad, tú sabes que yo no miento. Hubo conversa y conversa… hasta que a mí se me cayó el arete. Él me dice ¿vamos atrás? El resto, ya tú sabes”, reveló la mujer que fue ampayada con el ‘Chorri’.

Magaly se mostró indignada con el comportamiento de Roberto y es que no es la primera vez que el exjugador es ampayado con mujeres.

