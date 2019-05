Chorrillos: Disparan a abogada de Evelyn Vela

De los tribunales a las páginas de policiales. La conocida ‘abogada de los artistas’, Karla Paola Viso Jiménez, fue atacada a balazos cuando conducía su vehículo por Chorrillos. Tras una persecución de varias calles, la Policía detuvo a Fernando Fonseca Reynaga, de 64 años, sindicado por la agraviada como el responsable de los disparos.

SE LOQUEÓ

Según el testimonio de la letrada, todo ocurrió en pasado sábado luego que dejara a su hija en una fiesta. “La señora contó que estacionó su vehículo detrás del carro del presunto autor. Luego fue advertida que Fonseca la miraba fijamente”, señaló una fuente policial.

Luego de algunos minutos, Viso, cuando conducía su vehículo, fue sorprendida por el referido hombre en la avenida Defensores del Morro (Huaylas).

“Disparó sin motivo alguno. Los balazos dieron en el guardafangos izquierdo y parabrisas delantero. Ya me estaba esperando en medio de la pista. Caminó hacia mí y sacó su arma”, relató la abogada a la Policía. Ella se encontraba acompañada por su pareja, Jorge Chicchizola.

LE DEBE PLATA

Viso cree que el hombre, un ex cliente, reaccionó así por rencor. “Ya no lo patrocino, además me debe 1,300 dólares”, aseguró la mujer que también fue abogada de Evelyn Vela.

Fonseca, según sus redes sociales, se desempeña como gerente general de una conocida empresa, y fue intervenido por agentes de la comisaría de Villa, en el cruce de las calles México y Quito, cuando caminaba a su vehículo para huir.

EL DATO

En la sede policial, Viso Jiménez se ratificó en su denuncia por lo que Fonseca fue puesto a disposición del Depincri Chorrillos–Barranco, por el delito de tentativa de homicidio.