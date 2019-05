Chorrillos: ‘Negro Ali’ robaba con verduguillo

Junior Ali Barbarán Acosta (19) ‘Negro Ali’, atacaba a sus víctimas en Chorrillos a palazos y con un verduguillo. El feroz hampón fue detenido tras golpear salvajemente a su vecino, un carpintero que lo acusa de robarle sus pertenencias. Hace menos de un año, el mismo ‘Negro Ali’ atacó a la misma persona para quitarle sus objetos de valor.

FEROZ ATAQUE

La tarde del jueves, ‘Negro Ali’ a bordo de una mototaxi, intercepta al joven de iniciales R.C.C. de 25 años. “Su intención fue robarme el celular. Como me resistí me golpeó en la cabeza con un objeto contundente. No sé si fue con un palo o puñetazos pero me noqueó. Me cortó la mano con una especie de verduguillo y se fue a toda prisa”, narra la víctima, atacada cuando regresaba a su casa en la avenida Buenos Aires, luego de visitar a un familiar.

EL TERROR EN CHORRILLOS

Son los familiares del muchacho herido los que buscan a los agentes de la comisaría de Villa – la Curva, para ubicar a ‘Negro Ali’ ayer a las 6 de la mañana. “Se le captura cuando salía de un cuarto alquilado. Quiso poner resistencia. Fue reconocido por el agraviado”, aseveró un efectivo. Según las pesquisas policiales, ‘Negro Ali’ habría participado de un robo agravado dentro de una panadería a inicios de año. La víctima cuenta que no es la primera vez que es atacada por el detenido. “Ya me ha robado un celular atacándome a palazos. No respeta ni a los que vivimos cerca, al contrario se ensaña”, subraya el muchacho.

El dato

‘Negro Ali’ fue puesto a disposición del Depincri Chorrillos – Barranco para las investigaciones del caso. La Policía recomendó a que más víctimas lo denuncien.