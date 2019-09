Chris Soifer basurea a Kevin Blow por echar de infiel a Micheille Soifer

Foto: Carlos Guerrero

Luego que Micheille Soifer dijera que va tomar acciones legales contra Kevin Blow por decir que tuvo un affaire con el futbolista Jefferson Farfán y que fue infiel a Erick Sabater, Chris Soifer, destruyó al dominicano y le recordó todo el apoyo que le dio su familia cuando estuvo en Perú.

“Siempre tuvimos problemas con Kevin. Él ahora no me importa, me importa que mi hermana esté tranquila y ella tiene el apoyo de mi familia. No es el primer problema que tiene, ni es la primera persona que sale a hablar tontería y media. No me sorprende, es uno más”, indicó Chris.

-¿Es cobarde?

Por supuesto, es una persona que no sé cómo se le podría llamar. Capaz se va a sentar en ‘El valor de la verdad’ y no nos va a sorprender. Mi hermana no está mal ni triste, al contrario está feliz disfrutando su vida, haciendo bien su carrera sin una carga ni un peso muerto.

-¿Consideras que es un mal agradecido?

Micheille lo apoyo en todo sentido, pero me voy a limitar a hablar porque es algo que lo va a solucionar ella lo más pronto.

-¿Irá hasta las últimas consecuencias?

Estamos hasta acá (señala su frente) de personas que se quieren aprovechar de mi hermana. Personas que se quedan sin plata y hablan mal de Micheille para generar dinero.

Kevin confesó en ‘Magaly TV: La firme’ que él y Michelle fueron amantes al principio de su relación, cuando él estaba casado y ella tenía un romance con Erick Sabater. (J. Aspilcueta)